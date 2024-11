La Selección Colombia se prepara para el encuentro ante Uruguay por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas, pero Néstor Lorenzo sufrió una baja inesperada estando ya en la concentración en Buenos Aires. Juan Cabal se cayó de la convocatoria por una lesión y Juventus ha confirmado lo que tanto se temía.

Publicidad

Publicidad

La Selección Colombia se concentró en la ciudad de Buenos Aires antes del viaje a Montevideo para el encuentro ante Uruguay en el Estadio Centenario. El combinado cafetero se estuvo entrenando en las instalaciones de Boca Juniors, donde uno de los jugadores sufrió una grave lesión.

“ El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que el jugador Juan David Cabal, de la Juventus (ITA), no podrá continuar en la concentración para los partidos contra Uruguay y Ecuador, correspondientes a las fechas 11 y 12 de las Clasificatorias al Mundial de la FIFA 2026. Esto se debe a que, durante el entrenamiento de ayer, sufrió una lesión en la rodilla que le impide estar apto para enfrentar los compromisos mencionados ” dice el comunicado de la FCF.

Juan Cabal (IMAGO / LaPresse)

Publicidad

Publicidad

Juventus confirmó la peor noticia sobre Juan Cabal

Luego de abandonar la concentración en suelo argentino, Juan Cabal volvió a Italia y fue examinado por el cuerpo médico de Juventus. Luego de una resonancia magnética, se confirmó lo que tanto se temía. El jugador sufrió una lesión en el ligamento cruzado.

“El defensor se ha sometido hoy a pruebas diagnósticas en el J|Medical, que han revelado una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El colombiano será operado en los próximos días” dice el parte médico del equipo italiano.

Publicidad

Publicidad

La ‘Vecchia Signora’ no dio ninguna pista sobre la fecha de regreso de Cabal. No obstante, dada la naturaleza de su lesión, se espera que no vuelva a jugar por lo que resta de temporada en el fútbol europeo. Sin duda, una baja sensible para el equipo italiano y la Selección Colombia.

¿Cómo y cuándo ver los partidos de la Selección Colombia?

Colombia iniciará esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas como visitante ante Uruguay este viernes 15 de noviembre a las 7:00 p.m. Luego, volverán al Metropolitano de Barranquilla a enfrentar a Ecuador el martes 19 de noviembre a las 6:00 p.m. Ambos partidos serán transmitidos por Caracol TV y Canal RCN.