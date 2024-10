La Selección de Chile está atravesando una fuerte interna justo antes de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en la que se enfrentarán a la Selección Colombia. La leyenda de la ‘Roja’, Arturo Vidal dio una respuesta incendiaria a las últimas declaraciones del seleccionador, Ricardo Gareca.

El seleccionador de Chile, Ricardo Gareca generó una inmensa polémica en la rueda de prensa que ofreció para presentar su lista de convocados. Allí, el entrenador argentino reveló que algunos jugadores no forman parte de la lista porque no contestaron sus llamadas.

“Hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos. Hubo muchachos que no contestaron al llamado del cuerpo técnico y bueno uno respeta” fueron las palabras del ‘Tigre’ que desataron la polémica en el entorno de la selección chilena de cara a la doble fecha.

Duras declaraciones de Arturo Vidal

En una conferencia de prensa con Colo Colo, Arturo Vidal, uno de los que ha sido borrado por el ‘Tigre’ Gareca, ha desmentido al seleccionador. “No, el único que no contestó fue Charles (Aránguiz), todos los demás le contestamos. Yo hablé cinco minutos con él la primera vez, cinco minutos y no hablé más. No puede poner esa excusa ahora porque él dijo que Charles no le contestó, pero fue porque tenía problemas. Por qué no dice nombres si es tan fácil, nadie se puede negar a la selección si la selección es lo más importante para el jugador. Nunca me llamó, nunca me dijo nada, cinco minutos hablé con él y nunca más“

“¿A ti te sorprende que no esté? Yo, el ‘Huaso’ (Mauricio Isla), Charles, Marcelo (Díaz) si está jugando, tienen que estar en la selección porque la selección nos necesita. No te puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador, te estás arriesgando a quedar afuera de otro Mundial. Cómo te vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes, como el ‘Huaso’ no va estar en esta selección si fue el último capitán. Eso es lo que molesta y ustedes (prensa) no lo dicen, esperan que yo hable, no sé” añadió el jugador.

¿Cuándo es el partido de Chile contra la Selección Colombia?

La Selección Colombia iniciará esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con su complicada visita a El Alto para el encuentro contra Bolivia el 10 de octubre. Luego, el combinado nacional vuelve a Barranquilla para el partido contra Chile, que se juega el martes 15 de octubre a las 3:30 pm (horario colombiano).

