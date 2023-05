Fernando Gaibor aseguró que patearía un penal contra Emelec: "... Pero no lo celebraría"

El volante con pasado emeleccista, Fernando Gaibor, es uno de los mejores jugadores de Barcelona en la temporada actual. Su rendimiento ha sido elogiado por propios y extraños y el mismo Gaibor analizó su presente.

En entrevista con DSports, Gaibor reconoció que pensó que su pasado en Emelec podía afectar su paso por Barcelona: “Cuando llegué pensé que la gente me iba a hacer sentir mi pasado con Emelec, pero fue todo lo contrario. Eso me motivó y comprometió más con el club”.

En cuanto a un posible penal o gol de su autoría contra Emelec en el Clásico del Astillero, Gaibor no dudó: “Si me toca patear un penal contra Emelec, lo pateo pero no lo celebro”

Además, Gaibor aseguró que Barcelona aún tiene posibilidades de ganar la etapa y recordó el 2016, cuando perdió una etapa con Emelec: “La etapa está más viva que nunca. En el 2016 con Emelec veníamos primeros con 8 puntos de diferencia y terminamos perdiéndola justamente ante Barcelona que venía segunda”