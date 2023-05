Damián Díaz es, sin lugar a dudas, uno de los grandes ídolos que tiene Barcelona Sporting Club, el jugador esta cerca de renovar su contrato con el cuadro torero donde ha ganado 3 títulos nacionales y ha disputado semifinales de Copa Libertadores.

Sin embargo, el jugador con pasado en Rosario Central de su país contó el objetivo que tiene con el club, en medio de su octava temporada consecutiva en el equipo.

“Me gustaría tener la posibilidad de ganar algo internacional, se nos ha hecho esquivo, estuvimos cerca y por cosas de la vida no se dio. Sería algo que me gustaría ponerme como objetivo,” aseguró.

“Quizá este año lo veo difícil el tema de la Libertadores, pero tenemos la posibilidad de clasificar a la Sudamericana en caso de no poder pasar a los octavos de Libertadores,” finalizó.