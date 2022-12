Desde su arribo, Miguel Rondelli conocía que Alexis Zapata estará ausente por varios meses (seis en principio) debido a una lesión sufrida la temporada pasada y de la cual fue recientemente operado.

"Vamos muy bien con la recuperación. Ahora voy a pasar navidad con mi familia, terminar de recuperarme y venir motivado para lo que se viene. La recuperación la finalizo acá en Guayaquil. Después de pasar días con mi familia, regreso a Guayaquil", aclaró Zapata sobre sus próximos pasos.

Además, Zapata reveló que jugó por mucho tiempo con la lesión y postergó la operación para jugar la parte final del 2022: "Ya el club sabía que venía con este problema. El doctor les había dicho que tenía que operarme mucho antes pero no se dio por algún motivo. Afortunadamente ya pude operarme y solo queda recuperarme".

Rondelli manifestó su confianza en Zapata y esto es agradecido por el colombiano: "Eso te llena cho porque he podido hablar con él y me expresó la confianza que me tiene. Espero recuperarme para aportar mi granito de arena".

"La decisión de no operarme fue mía", reveló Zapata. Desligó de responsabilidades al cuerpo técnico anterior: "No sentía tanto dolor y, al saber que podía ayudar al equipo en esas instancias que estábamos peleando el campeonato, decidí jugar así y de pronto eso pasó factura".