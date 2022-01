El histórico portero del fútbol ecuatoriano, Luis Fernando Fernández, reveló en una entrevista con Área Deportiva que el reciente equipo ascendido a la Serie A de la LigaPro, Cumbayá FC, falsificó documentos y que no cumplió con varias deudas con los jugadores.

+ ¿Se queda? El mensaje de Emelec para este 2022 con Joao Rojas como protagonista

+ En año de mundial: El divertido monigote de un aficionado para 'La Tri'

+ Una figura mundial envía un saludo para toda la hinchada de Emelec

Cumbayá que jugará por primera vez en su historia en la primera división de la LigaPro no ha respondido a las acusaciones de Fernández, quien también reveló que no es el único jugador que tuvo problemas con el equipo quiteño.

"No teníamos ni agua, yo no pude terminar por salud y por la deuda que tiene el equipo conmigo. Doy por concluida mi carrera como futbolista, quiero recuperarme bien y estar con mi familia. He visto de todo hay muchos chicos que no tenían ni para comer", afirmó el jugador.