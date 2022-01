¿Ecuador vs Brasil se jugará con público?, desde el COE Nacional responden

La variante Ómicron del COVID-19 ha dado como resultado que las personas se contagien con más facilidad y las cifras en Ecuador se volvieron a disparar. Eso hizo que los aforos en los lugares públicos se vuelvan a reducir, ya que el virus se está propagando con rapidez y hay que evitar los contagios masivos.

Con la llegada de las vacunas, los contagios redujeron, algo que facilitó que el público vuelva a eventos masivos, inluidos los partidos de fútbol. La Selección Ecuatoriana fue el primer equipo en contar con los hinchas en el estadio y ahora que se jugará la clasificación con Brasil, se ha generado mucha expectativa y las entradas se agotaron rápidamente.

La cantidad de casos de COVID-19 en las últimas semanas hizo que se ponga en duda la presencia del público en el partido de Eliminatorias entre Ecuador y Brasil, por lo que Juan Zapata, director del COE Nacional habló en Radio Diblu acerca del tema y dejó claro que es una posibilidad que no se permita la presencia del público.

"Las plenarias del COE tratan los puntos cuando llegan los pedidos a la secretaría, hasta el momento no ha llegado un pedido de la FEF para el aforo sugerido. Siempre hemos tenido una relación de cordialidad y han sido muy cumplidores de los protocolos, sin embargo, mientras no tengamos ese pedido no podemos discutirla en las plenarias", dijo Zapata.

"Cualquier decisión del COE está supeditada a la situación epidemiológica del país. Las decisiones tiene que estar enmarcadas en el cuidado de la salud y la vida de los ecuatoriano. Cuando venga esa solicitud lo tendremos que analizar. Las condiciones eran totalmente distintas cuando autorizamos el partido Ecuador vs Chile, no teníamos ómicron. Hoy la decisión puede cambiar", sentenció el director del COE Nacional.