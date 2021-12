Emelec tendrá un cambio profundo en su plantilla y 6 futbolistas no continuarán en el club.

Estos son los 6 jugadores que no continuarán en Emelec

La derrota de Emelec frente a Independiente del Valle dejó en evidencia que el 'Bombillo' necesita varios fichajes para poder competir contra los 'Rayados' en la LigaPro y frente a equipos de otros países en la Copa Libertadores. Los 'Eléctricos' ficharán algunos jugadores, pero dejarán salir a seis de la actual plantilla.

Ismael Rescalvo no utilizó en la parte final del campeonato a algunos jugadores, demostrando que no son tomados en cuenta y deberán buscar club para la próxima temporada. El periodista Stéffano Dueñas dio a conocer los nombres de los sesis jugadores que no continuarán en Emelec para 2022.

Óscar Bagüí, Davor Montiel, Carlos Orejuela, Lassane Bangoura, Leandro Vega y Bryan Sánchez son los futbolistas que no serán tomados en cuenta por Ismael Rescalvo en Emelec. Ninguno de ellos tuvo mucha participación a lo largo del año y el DT los utilizó poco y nada durante los dos torneos que disputó el 'Bombillo'.

Nassib Neme no se ha pronunciado sobre cuántos fichajes realizarán, pero todo apunta que serán algunos nombres los que lleguen a Emelec. En las próximas semanas se sabrá si los azules tienen avanzadas las negociaciones con alguien o los nombres en los que se fijaron para contratarlos en el mercado de pases.