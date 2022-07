Hasta se ríe: Claudio Bieler no se guarda nada sobre el nuevo refuerzo de LDUQ

El histórico delantero del fútbol ecuatoriano y de Liga de Quito, Claudio Bieler, se convirtió en tendencia en redes sociales después de que el equipo blanco confirmara el fichaje de Lucas Gamba, quien llega al club a la edad de 35 años.

Bieler no se guardó nada sobre este fichaje y respondió a los comentarios de los aficionados que cuestionaban por qué la directiva del club en un momento determinado decidió cerrarle la puerta a leyendas y ahora se las abre a un jugador de 35 años.

El 'Taca' cuestionó que a esos jugadores que le dieron todo al equipo blanco como la Copa Libertadores, Sudamericana y 2 Recopas no se los valore y que incluso parezca que ahora no se los 'quiere'. Claudio Bieler no pudo volver a usar la camiseta del 'Rey' desde su salida en 2013.

Lucas Gamba también llega a Liga de Quito para reforzar una posición que parecía ya estar cubierta por los efectivos del club como Juan Luis Anangonó y Tomás Molina; se espera que el futbolista llegue al país en los próximos días y se integre a los trabajos del 'Rey'.