Este viernes 27 de mayo de 2022 ESPN reveló que al menos 10 futbolistas que regularmente trabajan con Gustavo Alfaro en 'La Tri' no llegarían al partido contra México y otras selecciones planificados para el mes de junio, el motivo de su ausencia sería problemas con el visado.

Ecuador ya tendría un grave problema para enfrentar sus próximos partidos amistosos en Estados Unidos, puesto que, el equipo nacional no podría contar con hasta 10 jugadores, debido a que, los futbolistas presentarían problemas con su visado, según fuentes de FEF en diálogo con ESPN.

El equipo que comanda Gustavo Alfaro tendrá 3 partidos amistosos en el mes de junio con vista a la preparación para el mundial de Qatar 2022. 'La Tri' enfrentará a Nigeria, México y Cabo Verde en los Estados Unidos.

Esta presunta decena de jugadores no podrá estar en ninguno de los 3 partidos, no obstante, no se descarta que sí sean convocados, debido a que, 'La Tri' también realizará una especie de micro ciclo en el mes de junio.