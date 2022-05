En Chile no se habla de otra cosa que no sea el caso Byron Castillo. Los medios de comunicación y los hinchas de la Selección Chilena están atentos a lo que decida la FIFA sobre la denuncia que hizo la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) sobre una supuesta alineación indebida del lateral derecho ecuatoriano.

Desde que se conoció sobre la denuncia, en Chile se han filtrando poco a poco las pruebas que tiene la ANFP para validar su reclamo. De esta manera meten presión y esperan que la FIFA de a conocer el fallo hasta el viernes de esta semana, confiando en que será a su favor y así obtener un cupo al Mundial de Qatar 2022 en el escritorio y no en la cancha.

La agencia de noticias EFE realizó una nota sobre una de las pruebas que tiene la ANFP, la cual es un informe del Registro Civil ecuatoriano en el que se afirma que la inscripción de nacimiento de Byron Castillo en Guayaquil, no existe. EFE entrevistó al abogado Eduardo Carlezzo, quien lleva el caso para la ANFP.

"Desde el punto de vista del registro civil, el documento es crucial para todo. Ya que es un informe técnico jurídico emitido por la dirección general del registro civil de Ecuador en el que se analizó el certificado de partida de Byron Castillo en Ecuador. Al analizar ese documento, la primera conclusión estridente es que ese documento de partida no se encuentra en ninguna parte, simplemente no existe en los registros internos del registro civil. Yo me pregunto, ¿cómo un certificado de partida no existe?. Es la primera cosa que deja claro que ese documento es fantasma", declaró Carlezzo.

Carlezzo continuó: "También demostró que el certificado (que tiene) Byron Castillo coincide con (los números de registro) del certificado de partida de otra persona, una mujer. Y en tercer lugar se perciben un montón de inconsistencias que hacen que la dirección del registro nacional llegue a la conclusión de que ese documento sería presuntamente falso".

"Con estas pruebas, y otras pruebas más que hemos enviado a FIFA estoy seguro de que tenemos un caso sólido y esperamos que al correr de los próximos días FIFA abra un expediente disciplinario, le notifique al jugador y a la federación ecuatoriana para que presenten sus argumentos. Los crímenes son muy graves. Estamos hablando de un crimen, uso de un documento falsificado es un crimen en cualquier país y eso merece una sanción muy dura por parte de FIFA", finalizó el abogado brasileño.