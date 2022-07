No se guardó nada: El entrenador de Técnico Universitario criticó a Barcelona SC

El partido que cerró la jornada de sábado en la LigaPro fue el que jugaron Técnico Universitario y Barcelona SC. Los 'Toreros' consiguieron una victoria muy importante en un encuentro que estuvieron la mayor parte con una jugador menos por la expulsión de Darío Aimar, quien vio la tarjeta roja por un codazo contra un rival.

Jorge Célico tuvo una buena lectura del partido y realizó cambios en los momentos indicados para mantener la ventaja y al final consiguió derrotar a los ambateños por 2-0. Iván Vásquez, entrenador de Técnico Universitario no estuvo contento con el resultado y en la rueda de prensa hizo una fuerta crítica contra BSC.

"Lo primero que me enseñaron cuando llegué al Ecuador era quienes son los equipos grandes. Me da pena decirlo pero hoy, Barcelona es un equipo grande, pero hoy jugó como equipo chiquito. Se tiraron al piso, 60 veces entraron los camillero", fueron las palabras del entrenador español sobre el 'Ídolo'.

Vásquez no estuvo de acuerdo en la manera que los jugadores de Barcelona hicieron tiempo y consideró que el equipo de Célico jugó como equipo chico. Esto generó varios comentarios en redes sociales, pero muchos seguidores del fútbol ecuatoriano no estuvieron de acuerdo, ya que el DT del 'Rodillo Rojo' no fue capaz de hacer un gol a un equipo que estuvo 70 minutos con un expulsado.