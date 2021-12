Hace algunas semanas Gonzalo Plata tuvo un accidente de tráfico tras haber ingerido alcohol. Esto fue un escándalo en España y los hinchas del Valladolid mostraron su enojo con el jugador ecuatoriano. Plata reconoció su error y pidió perdón públicamente, algo que se valoró de buena forma, pero de igual manera recibió varias críticas.

En Ecuador varias personas condenaron a Plata y lo compararon con varios jugadores nacionales que destruyeron sus carreras por las indisciplinas. La joya de 'La Tri' quiere demostrar lo contrario y está enfocado en cambiar las críticas por elogios, algo que ya empezó a hacer con su último partido en el Valladolid.

Uno de los líderes que tiene la Selección Ecuatoriana a pesar de su corta edad, es Piero Hincapié. El defensa del Bayer Leverkusen habló en una entervista para Diario Extra y reveló lo que le dijo a Gonzalo Plata tras su accidente: "Lo llamé, le dije que son errores que se dan por la juventud que tenemos. Lo felicité por haber salido a dar la cara y que se enfoque en seguir mejorando".

Hincapié mostró su apoyo a Plata, pero dejó claro que también le pidió más compromiso con su carrera. El defensa del Bayer Leverkusen también contó lo que hace para no cometer esos errores de juventud: "Trato de enfocarme en mi carrera, sé que si cometo un error me puede repercutir de forma negativa. Igual con el frío que hace acá ni ganas de salir me dan".