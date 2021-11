Mañana se jugará un partido calve entre rivales directos que buscan clasificar al Mundial como Chile y Ecuador. Los dos equipos llegan con una diferencia de cuatro puntos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, con 'La Tri' en el tercer lugar y la Selección Chilena en el cuarto lugar.

'La Roja' llega en un buen momento al conseguir tres victorias consecutivas con las que volvieron a tener esperanzas reales de conseguir un cupo a Catar 2022. En la previa del partido, parte de la prensa chilena ha menospreciado a la Selección Ecuatoriana por el rendimiento frente a Venezuela y en algunos casos dijeron que la posición de 'La Tri' en la tabla es mentirosa.

La cuenta de YouTube "Viralcito Virales", hizo una recopilación con las palabras de la prensa chilena. "Creo que el fútbol de Ecuador o la posición en la tabla puede llamar a engaño, porque no juegan tan bien como para tener los 20 puntos que tienen hoy día" fueron las palabras de un periodista en un programa de radio.

"Yo no veía mucha inventiba en Ecuador, Gonzalo Plata es un jugador distinto y es el que aporta en el juego. Es capaz de armarte con muy poquito" dijeron al aire en el mismo programa de radio. A pesar de que varios mostraron respeto a 'La Tri', no consideran que es un rival complicado de vencer, algo que Ecuador deberá demostrar que no es así.