La posibilidad del regreso de Cristhian Noboa al CS Emelec siempre sale a luz en cada mercado de pases. El deseo del jugador y de los hinchas azules no ha podido hacerse realidad y, con el paso del tiempo, parece menos posible.

El jugador concedió una entrevista al programa Azul Eléctrico y habló de su futuro inmediato en el PFC Sochi: "Tengo contrato con el Sochi todavía. Tengo estos seis meses de contrato y un año más", reveló el volante.

Además, reconoció que su estadía en Rusia no está cerca de terminar: Hay una posibilidad que me quieren dar de un años más con la opción de que pueda ayudar en la parte dirigencial o la parte técnica pero he dicho que por ahora solo quiero jugar fútbol, nada más".

Ser entrenador siempre a parece en el horizonte de los jugadores más experimentados y Noboa, de 37 años, lo ve como una posibilidad: "Me han propuesto ser técnico varias veces. Es la tendencia de los volantes centrales, que se convierten en técnicos. Puede que me vaya bien o que me vaya mal, no sé".