La salida de Cristian Martínez Borja dejó a Liga de Quito sin su goleador, siendo una baja importante a pesar de que Luis Amarilla estaba en el equipo. Ahora los 'Albos' extrañan al colombiano, ya que Juan Luis Anangonó llegó en un mal nivel y Tomás Molina se ha lesionado algunas veces.

Para el 2022 Martínez regresó al fútbol ecuatoriano para jugar con Universidad Católica, equipo donde está peleando por quedar campeón de la LigaPro. El 'Tucrutú' hace falta en el 'Rey de Copas' y varios hinchas se preguntaron por qué lo dejaron ir, algo que fue explicado por Diego Castro, dirigente del club.

"Nos dijeron para qué traen a un viejo de la Serie B de Colombia. Y fue goleador del fútbol ecuatoriano y campeón. El gran error y lo que la hinchada nunca le perdonó, fue fallar los penales en las Finales", inició Castro en entrevista una con Radio La Red.

"Y como nunca le perdonó la hinchada, el jugador nos dijo, me lo dijo a mí en el camerino del Liga vs Vélez en Argentina: "Diego, hablemos con Esteban, no me siento ya a gusto, no aguanto la presión, quiero salir de Liga". Y es un jugador que ahora viene a Católica, le está yendo bien y ahora todos pregunta por qué lo dejamos ir", finalizó el dirigente de 'La U'.