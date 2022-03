El rendimiento de Liga de Quito en las dos primera fechas de la Ligapro dejó varias dudas y Pablo Marini, DT del club, fue el centro de los críticas. Los 'Albos' nos mostraron una idea de juego clara y con la falta de un centrodelantero, el ataque no tiene peso y cuesta generar ocasiones de gol en el arco contrario.

Ahora el 'Rey de Copas' tiene un partido muy importante contra Universidad Católica, uno de los rivales directos para pelear por la primer etapa. El partido se jugará el sábado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a las 17:30. Para este compromiso Marini recupera una pieza clave, que puede ayudar a mejorar el rendimiento del equipo.

Se trata de Tomás Molina, delantero argentino, quien se recuperó de su lesión y ya podrá formar parte de la convocatoria para el partido contra la 'Chatoleí'. Si bien el ex jugador de Ferro no está al 100% en la parte física, estará en la banca y tendrá minutos para empezar a demostrar por qué lo ficharon.

La lesión de Molina es en el pubis, algo que no fue detectado por parte de LDUQ cuando hicieron los chequeos médicos, un error que ahora le ha costado al equipo no contar con un delantero. Marini espera que el equipo empiece a funcionar de mejor manera, pero no debe volver a cometer las equivocaciones de partidos anteriores, donde no alineó a ningún jugador que cambie el ritmo en ataque, provocando que el juego del equipo sea predecible y fácil de detener.