El mercado de pases en la LigaPro ha estado muy movido, ya que los clubes buscaron refuerzos que los ayuden a pelear por sus objetivos. La segunda etapa del campeonato ecuatoriano estará muy peleada al haber varios favoritos para quedarse con el primer lugar y jugar la final con Barcelona SC.

+ Jordan Gaspar rechazó a un equipo de la LigaPro y tomó una decisión inesperada

+ ¿En primera división?: Erick Ferigra cerca de tener nuevo club en España

+ Ya decidió: Richard Carapaz tendrá nuevo equipo a partir de la próxima temporada

Independiente del Valle es uno de los candidatos a ganar la segunda etapa y ser bicampeón de la LigaPro. Los 'Rayados' sumaron a Lautaro Díaz y Matías Fernández para reforzar la plantilla y por pedido de Martín Anselmi, nuevo entrenador del club. En el equipo sangolquileño salieron Pedro Pablo Perlaza, Anthony Valencia, Cristopher Angulo y en las últimas horas se confirmó que otro jugador deja el equipo.

Se trata de Billy Arce, atacante ecuatoriano que fue titular en la gran mayoría de partidos de la primera etapa, pero ya no formará parte de la plantilla para lo que falta del 2022. El ex Liga de Quito no había contado con minutos desde la llegada de Anselmi, perdiendo el espacio que tuvo con Renato Paiva.

No se conoce si Arce salió por tener oportunidades en otro club o si las dos partes decidieron terminar el contrato, pero ahora el ecuatoriano buscará dónde jugar en el segundo semestre. El atacante surgido en IDV solamente ha podido terminar contrato en Liga de Quito, donde estuvo a préstamo, pero no hicieron uso de la opción de compra.