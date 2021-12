El entrenador campeón del fútbol ecuatoriano destacó el trabajo de los seleccionadores, aunque admitió que no dirigiría una selección.

"Yo no sería técnico de ninguna selección en los próximos 10 años", afirma Renato Paiva

Este viernes 17 de diciembre de 2021 el entrenador campeón del fútbol ecuatoriano con Independiente del Valle, Renato Paiva, conversó con los colegas de El Canal del Fútbol y reveló que no sería técnico de una selección nacional en los próximos 10 años.

Renato Paiva pasa por uno de los mejores momentos de su carrera después de coronarse campeón del fútbol ecuatoriano después de vencer a Emelec en las finales de la LigaPro. El portugués reconoció que el trabajo que hace Gustavo Alfaro en 'La Tri' ha sido muy bueno.

Por otro lado, Paiva también admitió que en los próximos 5 o 10 años no sería entrenador de una selección nacional, puesto que, se vio que el técnico portugués no estaría muy acostumbrado a la forma de trabajar en un equipo que no entrena con regularidad.

Paiva aún tiene contrato vigente con Independiente del Valle para la temporada 2022; sin embargo, es pretendido por varios equipos del exterior, aunque con sus últimas declaraciones también descarta a cualquier selección que esté interesada en sus servicios.