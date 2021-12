Alexander Domínguez no quiere perder la continuidad, por lo que jugará en un club donde tenga continuidad en el 2022.

El segundo semestres de Alexander Domínguez en 2021 fue excelente gracias a la decisión de llegar a Cerro Largo, equipo que le garantizaba regularidad. De esa forma el ecuatoriano pudo recuperar su nivel y se consolidó como el titular en la Selección Ecuatoriana tras el partidazo en Barranquilla frente a Colombia.

'Dida' dio a conocer hace algunas semanas que no iba a continuar en el fútbol uruguayo, algo que generó varios rumores sobre el jugador surgido en Liga de Quito. Tras varias semanas en las que escuchó ofertas de algunos clubes sudamericanos, se conoció que Domínguez ya tiene nuevo club para 2022.

Se trata del Deportes Tolima, equipo colombiano que fue campeón de la Liga BetPlay en el primer semestres del año, por lo que jugará Copa Libertadores el próximo año. Los 'Pijaos' hicieron oficial la llegada de 'Dida' como su nuevo arquero, algo que generó la alegría de los hinchas del club en las redes sociales.

El ecuatoriano solamente deberá pasar los chequeos médicos para integrarse inmediatamente a los entrenamientos del Tolima. 'Dida' no tendrá problemas en hacerlo, ya que no se ha lesionado en mucho tiempo. El arquero de 'La Tri' buscará ganarse el puesto de titular para así tener continuidad y no perder su puesto en la Selección.