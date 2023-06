La gran estrella del fútbol ecuatoriano, Kendry Páez, conversó este martes, 13 de junio de 2023, con los colegas de Espn Ecuador. El futbolista se refirió a varios temas de su actualidad como jugador de Independiente del Valle y de la Selección Ecuador.

Páez es una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano para los próximos años. Con apenas 16 años, el jugador de Independiente del Valle ya fue transferido al Chelsea.

Ante su gran nivel y jóvenes debuts se ha comparado a Kendry Páez con la estrella del fútbol mundial, Lionel Messi. El futbolista ecuatoriano cree que no deberían compararlo con ningún otro elemento y que él quiere ser él.

“La verdad yo me siento normal. Yo soy Kendry y yo voy a darle el nombre a Ecuador. Voy a seguir siendo yo. No quiero que me comparen con Messi, él es algo muy especial, es el mejor. No me comparen con nadie. Yo estoy en un proceso, apenas tengo 16 años”, afirmó en Espn Kendry Páez.