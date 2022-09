La FIFA ya desestimó en dos ocasiones que la denuncia de Chile contra Byron Castillo y la FEF, pero los chilenos no se rinden y llevarán el caso al TAS. El abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo, continúa con la idea de que puede llevar a 'La Roja' a Qatar 2022 y ocupar el lugar de Ecuador en el torneo.

El TAS es la última instancia a la pueden acudir los chilenos para ganar los puntos en el escritorio, por lo que esperan tener un procedimiento abreviado, que es un proceso más rápido para tener la resolución. Un ex miembro del TAS habló con La Tercera y adelantó la resolución por sus años de experiencia en dicho tribunal y las pruebas presentadas por ambos lados.

El paraguayo Gerardo Acosta dejó claro que la ANFP enfrenta a la FIFA en el TAS, no a Ecuador: "Chile va a pedir un procedimiento abreviado. La FIFA es el equivalente a la fiscalía, por decirlo así. Ecuador muy probablemente participará en el proceso como interviniente, pero Chile litiga contra la sanción que aplica la FIFA. Su contraparte es la FIFA".

"El acuerdo tiene que ser con la FIFA. Ecuador como tercero no se puede oponer al procedimiento abreviado. Si lo hace, el TAS puede ponerse. Si Ecuador no accede habría una mala fe. Estimo que sus abogados van a aceptar. Sobre todo con una resolución como la de ahora. No sé qué miedo podrían tener", añadió Acosta.

"Sigo pensando que la ANFP no tiene razón. Que las decisiones están ajustadas a derecho. La FIFA no tiene la potestad de definir sobre un documento público. No se arroga esa facultad. Define la nacionalidad en función de documentos expedidos por una autoridad pública. Hasta que esa autoridad no diga lo contrario, eso es lo válido. La FIFA sanciona el uso de documentos falsos, pero quien lo determina es una autoridad nacional. Ese es el error que comete la ANFP", declaró el paraguayo sobre la resolución de la apelación.