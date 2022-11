El próximo viernes 25 de noviembre de 2022 Ecuador jugará la segunda fecha del grupo A frente a Países Bajos. El equipo nacional llega a este encuentro con la posibilidad ya de clasificar a octavos de final, si suma una victoria, tras vencer a Qatar en el inaugural.

+ Este equipo de la LigaPro fue el más taquillero en el 2022

+ ¿Siguen las críticas? La Selección de Ecuador 'presume' a Kevin Rodríguez

+ Brighton fichará a seleccionado ecuatoriano luego de Qatar 2022

La 'Tri' comenzó muy bien el mundial tras vencer a Qatar en el partido inaugural. El equipo nacional también enfrenta la próxima fecha con mucho optimismo tras la presentación de Países Bajos, donde el gigante europeo no mostró el nivel de un candidato.

Para Jorge Célico, entrenador histórico para el Sub-20 de Ecuador y ganador de la primera etapa de la LigaPro con Barcelona, el partido ante Países Bajos le presenta alguna posibilidad a 'La Tri'. El técnico cree que hay posibilidades de vencerlos.

"Ecuador tiene un DT muy inteligente, para mí, yo digo para mí, estamos en condiciones de ganarles a Países Bajos. Favoritos no, pero que podemos competir a muy buen nivel con Países Bajos, no me cabe duda", cometó Célico.