Ecuador clasificó al mundial de Qatar 2022 después de perder contra Paraguay en la fecha 17 y de 8 años de espera. Los jugadores del equipo nacional celebraron en el vestuario la clasificación, donde Piero Hincapié y Gonzalo Plata protagonizaron un divertido momento.

+ Igual celebramos: Ecuador pierde en Paraguay, pero clasifica de manera directa a Catar

+ "Si uno está entre los primeros no es porque tuvo suerte", afirma Gustavo Alfaro

+ (VIDEO) Nuestra alegría: Así fue el gol de Jordy Caicedo ante Paraguay

Piero Hincapié no tuvo su mejor partido con la camiseta de Ecuador, al igual que toda la defensa; no obstante, el defensor del Bayer Leverkusen cometió un error que le da la vuelta al mundo, puesto que, tras no entenderse con Galíndez anotó un gol en propia puerta.

Gonzalo Plata, que no pudo jugar con 'La Tri' por acumulación de tarjetas, bromeó con el defensor en los vesturarios. El delantero del Valladolid apodó la jugada del central como el "mejor gol de las Eliminatorias", mientras que Hincapié respondió con "vamos a jugar a los carritos chocones", en refencia al accidente del jugador.

Hincapié junto a Plata y otros jugadores han liderado el proceso de renovación en el equipo nacional de cara a esta Eliminatoria. Los jovenes jugadores se alistan para vivir su primera experiencia mundialista.