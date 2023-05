La novela entre el futbolista Marcos Caicedo y el Club Sport Emelec habría llegado a su fin. Según información del periodista Javier Ruiz, colega de Radio Sucre y Play FM de Guayaquil, el ofensivo de 31 años habría rescindido el contrato con el cuadro eléctrico luego de la polémica que arrastró varias semanas.

“Marcos Caicedo no seguirá en Emelec, el viernes cumplió su última práctica con el equipo”, posteó el comunicado en su cuenta social de Twitter. Recordamos que el pasado jueves, el ofensivo —en conversación con los medios de comunicación informó que no demandará al plantel. “Yo estoy cumpliendo mi contrato, me presentaré a entrenar con normalidad. No soy malcriado ni demandaré al club”, sentenció.

Recordamos que Caicedo manifestó en reiteradas ocasiones que el actual director técnico —encabezado por Miguel Rondelli— no lo tomaba en cuenta y así fue, Caicedo solamente disputó tres encuentros, dos en LigaPro y otro en la Copa Sudamericana. “El técnico no me considera, el cuerpo técnico ya me manifestó que no cuenta con mis servicios porque tiene muchos extremos”, adelantó el delantero ecuatoriano semanas atrás.

En las próximas horas se podrá hacer oficial la información de la salida de Marcos Caicedo del cuadro eléctrico. Aún se desconoce cuál sería el futuro del extremo quien llegó a Emelec tras su paso por Guayaquil City, Barcelona y Liga.