Sin lugar a dudas, gran parte del fútbol de mujeres de primer nivel está en Europa y la emoción está a punto de arrancar con el inicio de la Eurocopa femenina, la cual se desarrollará en territorio inglés y tiene a varios seleccionados como favoritos a quedarse con el torneo.

Entre el 6 de julio y el 31 del mismo mes se desarrollará la competición de selecciones de mujeres más importante del Viejo Continente, la Eurocopa, que se desarrolla desde 1984, tiene como máximo ganador al combinado nacional de Alemania, que tiene un amplio margen de ventaja.

Precisamente, el equipo teutón cortó una racha de seis títulos de manera consecutiva, en la disputa inmediatamente anterior desarrollada en 2017 en los Países Bajos, cuando ese equipo se consagró en la final y logró su primera distinción al vencer 4-2 a Dinamarca.

Sin embargo, hay que decir que a lo largo de la historia de este torneo ha habido equipos animadores, y que casi siempre hacen presencia en las finales; tal es el caso de Noruega, escandinavo que tiene dos títulos y que además ostenta el remoquete del más subcampeón, ya que ha perdido en cuatro ocasiones la euro.

En la edición de este 2022 hay un dato bien particular y es que la selección de Rusia, clasificada a la competencia, finalmente no hará parte del Grupo C, como castigo por la complicada situación que vive con su vecino Ucrania, en cuanto al tema de la invasión y la violencia que se vive en esa zona del mundo. Su lugar lo tomará Portugal.

Tabla histórica de títulos de la Eurocopa femenina:

Alemania: 8 títulos, en 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 y 2013.

Noruega: 2 títulos, 1987 y 1993.

Suecia: 1 título, en 1984.

Países Bajos: 1 titulo. en 2017.

Grupos de la Eurocopa femenina 2022