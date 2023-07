La Selección de Zambia ha estado rodeada de polémicas en este Mundial Femenino. Uno de los principales escándalos entorno al seleccionado africano apunta contra el DT, Burce Mwape. Este fue acusado por presunto abuso sexual de sus jugadoras y ha sido apretado en conferencia de prensa.

El DT de la selección femenina de Zambia, Burce Mwape fue acusado de abuso sexual a sus jugadoras en la previa del Mundial Femenino. El diario The Guardian reveló las acusaciones anónimas de una futbolista.

“Si él quiere acostarse con alguien, tienes que decir que sí. La Federación hace la vista gorda porque las mujeres han tenido buenos resultados. Es su manera de mostrar al público y a las autoridades el éxito y la buena imagen. Pero detrás de escena, es muy feo” fue la acusación.

Apretado en el Mundial Femenino

Ahora, ya en la Copa del Mundo, las preguntas sobre el tema no se hicieron esperar en la conferencia de prensa. El DT fue cuestionado si consideró apartarse del cargo cuando todo salió a la luz. Su respuesta fue tajante.

“¿De qué ambiente te refieres? ¿De qué estás hablando? Porque no me puedo apartar sin motivo, es algo que estás leyendo en los medios, en la prensa, pero la verdad saldrá a relucir. No hay que basarse en rumores solamente” respondió Burce Mwape.

Luego de la tensa respuesta del entrenador de Zambia, el jefe de prensa de la selección africana intervino para evitar más preguntas sobre el tema. “No se van a responder esas preguntas“.