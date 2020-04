Agüero contó que desafió a Messi a la Play y reveló la respuesta del 10

En las últimas semanas, Sergio Agüero se ha consolidado como uno de los futbolistas más importantes en desarrollarse en los eSports.

El Kun ha jugado en varios torneos, que también han servido para ayudar a recaudar dinero para combatir al coronavirus.

El último torneo que jugó fue la eNations Cup, donde llegó a la final con la Selección Argentina pero perdió en la final contra Brasil.

Allí, lo desafió nada menos que a Lionel Messi, quien la rompía de más joven pero hace rato que ha dejado de jugar a la Play.

"Leo me escribió porque vio que tiré el joystick y me dijo: '¿Qué hacés, papi? ¿Te calentaste?'. Me hizo reír porque también me dijo que volví a la calentura de cuando jugábamos en el Sub 20, en 2005. Jugábamos un montón. Leo jugaba bien, pero hoy le pinto la cara porque no está jugando", contó.

Por último, agregó: "Le dije que agarre la Play, pero me dice que ni sabe dónde está".

El Kun Agüero se agarra la cabeza mientras ve al Kun Agüero agarrándose la cabeza. Hermosa escena, @aguerosergiokun ����pic.twitter.com/06ryWZNLTt — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 25, 2020

