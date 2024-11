El mejor futbolista de la historia según Marcelo: “Toma el balón y de la nada te fulmina”

Marcelo supone para algunos uno de los mejores laterales izquierdos de la historia de este juego. Un hombre acostumbrado a levantar trofeos e igualmente a compartir césped con algunos de los principales cracks que ha contado este juego a lo largo de las últimas décadas. El brasileño nunca ha negado quien le parece el mejor de todos los tiempos. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la élite para el ex Real Madrid.

Ocurrió en una charla con Fabio Cannavaro allá por el 2020 donde el ex capitán del Real Madrid dejó una reflexión de peso alrededor del tema. Compañero y amigo personal de Cristiano Ronaldo, así como rival más que común de Lionel Messi en sus tiempos por Barcelona, Marcelo dejó de un lado las comparaciones para hablar de un par de futbolistas sin ningún tipo de igual a nivel histórico y que marcaron una época.

“No puedes decir quién es mejor, yo he jugado diez años con Cristiano y la motivación que te da dentro del campo es única, cómo te lleva arriba. Messi está parado, toma el balón y de la nada te fulmina, te construye un gol…Cuando la gente pregunta que quién es mejor, es para ‘joder’ a los que jugamos al fútbol…Podemos decir quién nos gusta más, pero no quién es mejor”, dejaba caer en esa charla con un Cannavaro que afirmaba ante dichas palabras y reflexiones. Ambos no dudan que en aquel entonces, la vara y resultados eran iguales.

Marcelo tuvo palabras sobre cada uno de los protagonistas. A la hora de hablar de Lionel Andrés, comentó que supone un quimera marcarle o anticiparse a sus movimientos: “Contra el Real Madrid la gente juega como si fuera el último partido de su vida. Como ataco mucho la gente viene por mi zona. Ante Cristiano nunca jugué, pero Messi es Messi, sería hipócrita decir otro jugador como el más difícil de marcar”.

“Yo como he entrenado con Cristiano, he jugado 10 años con él, la motivación que te da él dentro del campo, las cosas que hace, cómo te habla y como te lleva arriba con los compañeros es top”, dejaba caer igualmente un Marcelo que en el 2020 no dudaba sobre el nivel como legado de ambos nombres. A diferencia de muchos que han buscado respuesta a la pregunta, el ex merengue pedía disfrutar de ser contemporáneos de un fenómeno anormal para el fútbol de élite.

Los números de Marcelo en Real Madrid

Hablamos de una gloria total de la casa blanca del fútbol. Llegaba en invierno del 2007 y el resto es historia. 546 partidos, 38 goles, 101 asistencias y un total de 25 títulos completan el cuadro. Destacan por supuesto las 5 UEFA Champions League donde el brasileño solo quedó por detrás de los Luka Modric, Gento, Dani Carvajal y Nacho en cuanto a ediciones de la Orejona ganadas.

Marcelo se fue de fluminense y está sin club

Un encontronazo con Mano Menezes antes de un cambio derivó en recisión de contrato del jugador brasileño. Volvió a Fluminense tras dejar Olympiakos en 2022 y para ganar torneos como la Copa Libertadores del equipo de Rio de Janeiro en el mítico Maracaná. 85 partidos, 8 goles y 8 asistencias, los números de un Marcelo que a sus 36 años busca club.

