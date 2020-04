AuronPlay se estrenó en el GTA V Roleplay y terminó secuestrado

¿?: A mi ustedes me han caído bien

Auron: A mi también me caes bien amigo

¿?: Manuel

Auron: Manuel



Perxitaa: TIRA

Segismundo: ¿Vamos a dejar a Manuel tirado?

Auron: No, Manuel no, me cae bien



*Llamando*



Auron: Eres Segismundo?

Manuel: Soy Manuel-

Auron: He colgado#auronplay pic.twitter.com/lsDrH9sJgl