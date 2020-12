Boca se suma a la Liga Master Flow de League of Legends para el 2021

Como reportábamos una semana atrás, Boca Juniors, uno de los equipos más importantes de Argentina, dará el salto a los Esports en la temporada 2021. En aquel momentos anticipamos que se esperaba su participación en ligas nacionales de League of Legends y Counter-Strike: Global Offensive, y finalmente se confirmó la primera de ellas.

Desde sus nuevas cuentas de Boca Jrs. Gaming, desde la propia institución anunciaron que en 2021 estarán participando de la Liga Master Flow de League of Legends con "su propio equipo oficial" y compartieron el siguiente video para promocionarlo:

¡COMIENZA UNA NUEVA ERA!



Tenemos la alegría de anunciar que @BocaJrsOficial tendrá su propio equipo de #LeagueOfLegends y participará de la próxima #LigaMasterFlow de @LVPargLoL.#VamosBoca �� pic.twitter.com/29IrIbnFcU — Boca Jrs. Gaming (@BocaJrsGaming) December 9, 2020

Claro está que todavía queda mucho tiempo para el comienzo de la nueva temporada de League of Legends, y para que se haga la revelación oficial del equipo de League of Legends de Boca, tanto con los Entrenadores como con los jugadores que lo compondrán, de los cuales aún no tenemos ninguna novedad.

Por lo pronto, la próxima Liga Master Flow se anticipa como una competencia sumamente interesante, con el primer superclásico en la historia de League of Legends, ya que River Plate forma parte de la competición desde 2020, y la inclusión de otras escuadras relacionadas con el deporte tradicional, como New Indians, New Pampas y Stone, comandadas por Fabricio Oberto, Guillermo Coria y Diego Schwartzman, respectivamente.

