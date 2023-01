No quedan dudas de que Hogwarts Legacy es uno de los juegos más esperados ahora mismo, tal como pudimos ver por sus ventas en Steam incluso antes de su lanzamiento. En los últimos días hemos estado recibiendo más información del título, y lo último de lo que nos enteramos vino por parte de la filtración de su libro de arte.

Gracias a esto nos enteramos de varios detalles, como algunos personajes y locaciones que no se habían revelado oficialmente todavía por parte de Warner Bros. y Avalanche. Pero aquí no entraremos en posibles spoilers del juego, sino que repasamos un dato que muchos querían saber sobre Hogwarts Legacy: su duración.

Tal como se dio a conocer, nos llevará aproximadamente 35 horas terminar la historia principal de Hogwarts Legacy. Se trata de una duración bastante importante, comparable a juegos triple-A como God of War Ragnarok o The Last of Us Parte 2, por lo que los fanáticos de Harry Potter deben estar más que contentos.

Por otro lado, para los que quieran una experiencia aún más completa del mundo mágico, llevará alrededor de 70 horas completar todo el contenido secundario más la historia principal. Todo apunta a que tendremos un montón de contenido para vivir dentro de Hogwarts Legacy, ya sea con sus misiones principales o con el mundo abierto.

Hogwarts Legacy se lanzará el 10 de febrero de 2023 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con un acceso anticipado de 72 horas que comenzará el 7 de febrero de 2023. Saldrá el 4 de abril del 2023 para PS4 y Xbox One, y el 25 de julio del 2023 para Nintendo Switch.