Cada vez queda menos para el final del primer split de la Kings League Infojobs y la Jornada 9 puede ser decisiva para las aspiraciones de varios equipos, los cuales pueden confirmar su presencia en los Playoffs, o quedarse sin chances de alcanzar la próxima etapa de la competencia.

Esta jornada no tendrá una particularidad como la presencia de Ronaldinho, algo que vivimos la semana pasada y que le permitió superar los 2 millones de espectadores, pero sí que será sumamente interesante para la definición del torneo.

Horario de la Kings League

La jornada 9 de la Kings League se disputará este domingo 5 de marzo de 2023 y dará inicio en el siguiente horario en los respectivos países:

• México: 09:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 10:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 11:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12:00hs

• Estados Unidos: 10:00HS (ET) / 07:00hs (PST)

• España: 16:00hs

El partido que abrirá la fecha será Rayo de Barcelona (3-5) vs Saiyans FC (6-2).

Dónde ver EN VIVO la Jornada 9 de la Kings League 2023

La jornada 9 de la Kings League 2023 se llevará a cabo HOY, domingo 5 de marzo, y será transmitida por el canal oficial de Twitch de la competición.

Partidos de la Jornada 9 de la Kings League 2023

Los partidos de la jornada 9 se disputarán de corrido en el siguiente orden:

• Rayo de Barcelona vs Saiyans FC

• PIO FC vs 1K FC

• Porcinos FC vs Ultimate Mostoles

• Kunisports vs Troncos FC

• Jijantes FC vs El Barrio

• XBuyer Team vs Aniquiladores FC