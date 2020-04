For The King disponible gratuito para PC ¡perfecto para la cuarentena!

Epic Games Store nos trae un nuevo juego gratuito para que nos quedemos en nuestro ordenador, luego de lo que fueron Just Cause 4 y Wheels of Aurelia la pasada semana, en esta ocasión nos podemos quedar con el juego de estrategia por turnos y mazmorras de Colby Young, el renombrado For The King.

En For The King nos encontramos con un juego de bajos requisitos, perfecto para jugar durante la cuarentena con amigos de manera online, con soporte tanto para Windows como Mac, y un peso de apenas 3GB, es una gran opción como pasatiempo.

REQUISITOS WINDOWS

REQUISITOS MAC

