Este viernes 24 de marzo tendrá lugar la primera ronda de Playoffs de la Kings League 2023, la cual contará con los ocho clasificados disputando sus respectivos partidos de Cuartos de Final, a partir de los cuales encontraremos a los equipos que participarán del Final Four, este domingo en el Camp Nou.

Como sucede cada semana, los Presidentes de los equipos tienen la oportunidad de cambiar un jugador de su Plantilla, el cual se considera como el Jugador #12, y ya se han confirmado los jugadores que participarán de los partidos de cuartos de final de cada uno de los equipos.

A continuación los repasamos:

• Aniquiladores FC: Nadir Louah (vs Porcinos FC)

• El Barrio: Nico Pareja (vs Ultimate Móstoles)

• Kunisports: Kun Agüero (vs Saiyans FC)

• Los Troncos FC: Joan Verdú (vs XBuyer Team)

• Porcinos FC: Hugo Fraile (vs Aniquiladores FC)

• Saiyans FC: Fernandao (vs Kunisports)

• Ultimate Móstoles: Adriá De Mesa (vs El Barrio)

• XBuyer Team: Fouad El Amrani (vs Los Troncos FC)

En general, todos los equipos han optado por un viejo conocido que ya ha jugado para la organización en temporada regular, aunque los casos de Kun Agüero, que no juega desde hace varias jornadas con Kunisports, de Fernandao y de Adriá De Mesa, son los que menos partidos llevan con sus respectivos equipos.

Fecha y Hora de los partidos

Los Cuartos de Final de la Kings League se disputarán este viernes 24 de marzo y la transmisión comenzará en el siguiente horario en los respectivos países:

• México: 10:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 11:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 12:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13:00hs

• Estados Unidos: 11:00HS (ET) / 07:00hs (PST)

• España: 17:00