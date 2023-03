Luego de lo que fue una emocionante Jornada 11, la Kings League 2023 tiene definidos a sus ocho equipos que participarán de los Playoffs y que se enfrentarán esta semana para definir a los cuatro que entrarán al Final Four que se disputará el domingo en el Camp Nou.

Ahora bien, la Kings League se suele jugar únicamente los domingos; sin embargo, ésta semana habrá una excepción y los Cuartos de Final de los Playoffs tendrán lugar el día viernes 24 de marzo en el CUPRA Arena. Allí se enfrentarán los equipos en duelos directos, donde encontraremos a los cuatro participantes del Final Four.

Los partidos, que se disputarán de corrido en el siguiente orden son:

• Saiyans FC (4º) vs Kunisports (5º)

• Los Troncos FC (3º) vs XBuyer Team (6º)

• Porcinos FC (2º) vs Aniquiladores FC (7º)

• Ultimate Móstoles (1º) vs El Barrio (8º)

Cabe destacar que no habrá ventaja deportiva, y al haber un empate en los 40 minutos, el partido se definirá en la clásica tanda de Penalti Shootout de la Kings League.

Fecha y Hora

Los Cuartos de Final de la Kings League se disputarán este viernes 24 de marzo y la transmisión comenzará en el siguiente horario en los respectivos países:

• México: 10:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 11:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 12:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13:00hs

• Estados Unidos: 11:00HS (ET) / 07:00hs (PST)

• España: 17:00

Los partidos se disputarán de corrido con una hora y media de diferencia entre acda uno de ellos, según lo especificado por la organización de la Kings League.

Los cruces de Semifinal serán entre el Ganador del Partido 1 (Saiyans FC vs Kunisports) y del Partido 4 (Ultimate Móstoles vs El Barrio), y el Ganador del Partido 2 (Los Troncos FC vs XBuyer Team) contra el Ganador del Partido 3 (Porcinos FC vs Aniquiladores FC).