La cuarta fecha de la Kings League se disputó este domingo y como es costumbre, varios jugadores destacaron en sus respectivos partidos. Y esto toma mayor relevancia dentro del Fantasy MARCA de la Kings League, donde vale cada acción destacada que los jugadores hagan en sus partidos.

Porterías imbatidas, asistencias y goles convertidos es lo principal, y teniendo eso en cuenta ya se reveló el equipo ideal de la Jornada 4 de la Kings League para el Fantasy. Con respecto a la semana pasada, repite sólo Hugo Fraile, volante de Porcinos FC, y se suman varios jugadores destacados de fechas pasadas.

A continuación repasamos el VII Ideal de la Jornada 4 de la Kings League Fantasy:

• PO: Pol Lechuga (Los Troncos FC) >>> 8

• DF: Gabriel Cichero (Porcinos FC) >>> 21

• MC: Cristian Ubón (El Barrio) >>> 10

• MC: Hugo Fraile (Porcinos FC) >>> 10

• DC: Juanma González (Ultimate Móstoles) >>> 12

• DC: Carlos Castro (XBuyer Team) >>> 12

• DC: Jonathan Soriano (Jijantes FC) >>> 11

La figura de la Jornada VII de la Kings League fue Gabriel Cichero. El central de Porcinos FC aprovechó la carta 2v2 para anotar dos goles ante el Rayo de Barcelona y sumó 21 puntos en la jornada. El equipo lo completan el mencionado Hugo Fraile, también de Porcinos FC, Pol Lechuga en portería, Cristian Ubón en el medio y la delantera compuesta por Juanma González, Carlos Castro y Jonathan Soriano.

Recuerda que ya puedes hacer tus cambios en el Fantasy de cara a la próxima fecha, que se jugará de la siguiente manera:

• XBuyer Team vs 1K FC

• Kunisports vs Ultimate Móstoles

• Rayo de Barcelona vs PIO FC

• Saiyans FC vs El Barrio

• Los Troncos FC vs Aniquiladores FC

• Jijantes FC vs Porcinos FC

La Jornada 5 de la Kings League se disputará el próximo domingo 5 de febrero de 2023 desde las 16hs (ESP) / 12hs (ARG) / 09hs (MEX).