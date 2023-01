La tercera fecha de la Kings League se completó este domingo con grandes novedades y momentos únicos, como la revelación del Kun Agüero como el Joker de Kunisports, o el millón de espectadores que alcanzaron en la emisión de la jornada.

Pero también hay que destacar lo que sucedió dentro del CUPRA Arena y los partidos que se disputaron. Para ello está el Kings League Fantasy MARCA, donde los fanáticos de la Kings League pueden armar su propio equipo, según quienes creen que pueden ser los mejores de la semana.

El Equipo ideal de la Jornada 3 fue revelado, y cuenta con siete jugadores nuevos con respecto a la fecha pasada. Aquí nos encontramos con los jugadores que mejor puntuación obtuvieron de acuerdo a los goles convertidos, asistencias repartidas y menos goles recibidos. Con ello en mente, destacan dos jugadores de los líderes del campeonato: Giovanni Ferinu y Alex Campuzano de Saiyans FC y tanto Alberto Bueno como Ricardo López de 1K FC.

A continuación repasamos el VII Ideal de la Jornada 3 de la Kings League Fantasy:

• PO: Ricardo López (1K FC) >>> 7

• DF: Alex Campuzano (Saiyans FC) >>> 10

• MC: Fran Hernández (Aniquiladores FC) >>> 11

• MC: Hugo Fraile (Porcinos FC) >>> 10

• DC: Alberto Bueno (1K FC) >>> 21

• DC: Édgar Álvaro (Los Troncos FC) >>> 14

• DC: Gio Ferinu (Saiyans FC) >>> 11

La figura de la jornada en el Fantasy quedó para Alberto Bueno, delantero de 1K FC que marcó un hat-trick en el partido ante Jijantes FC. Recuerda que ya puedes hacer tus cambios en el Fantasy de cara a la próxima fecha, que se jugará de la siguiente manera:

• XBuyer Team vs Jijantes FC

• PIO FC vs Kunisports

• 1K FC vs El Barrio

• Porcinos FC vs Rayo de Barcelona

• Aniquiladore FC vs Saiyans FC

• Ultimate Móstoles vs Los Troncos FC

La Jornada 4 de la Kings League se disputará el próximo domingo 22 de enero de 2023 desde las 16hs (ESP) / 12hs (ARG) / 09hs (MEX).