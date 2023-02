Este domingo, 12 de febrero, la Kings League disputará la sexta jornada del primer torneo de este 2023. El certamente de fútbol 7 organizado por Gerard Piqué contará con una fecha crucial, donde ya comienzan a definirse los equipos para el Playoff y los que lo tendrán realmente complicado.

Esta fecha contará con la inclusión de la carta 1v1 entre las Cartas de la Liga, y de un emparejamiento absoluto de las mencionadas, por lo que habrá las mismas chances de ver un 1v1 que un 5v5. A la vez, en esta prueba se han eliminado las cartas de 6v6 dentro de las Cartas de la Liga. Estas cartas las veremos en acción a los 18 minutos de la primera parte en cada partido.

+¿Qué partidos se juegan en la Jornada 6 de la Kings League?

• PIO FC vs Jijantes FC

• El Barrio vs Los Troncos FC

• Ultimate Móstoles vs Rayo de Barcelona

• Aniquiladores FC vs Kunisports

• Porcinos FC vs XBuyer Team

• 1K FC vs Saiyans FC

Para esta jornada esperan tres partidos con Carta Presidente, donde los presidentes de ambos clubes estarán de forma presencial en el Cupra Arena y patearán un penal para su equipo en algún momento del partido. Estos encuentros serán: El Barrio (Adri Contreras) vs Los Troncos FC (Perxitaa), Ultimate Móstoles (DJMariio) vs Rayo de Barcelona (Spursito) y Porcinos FC (Ibai) vs XBuyer Team (Buyer)

+¿Quiénes serán los 'jugadores número 12' en la fecha seis?

• 1K FC: Alberto Bueno

• Aniquiladores FC: Walter Erviti

• El Barrio: Martín Mantovani

• Jijantes FC: Joel Huertas

• Kunisports: Augusto Fernández

• Los Troncos FC: Joan Verdú

• PIO FC: Carlos Colvo

• Porcinos FC: Hugo Fraile

• Rayo de Barcelona: Didac Vila

• Saiyans FC: Joan Capdevila

• Ultimate Móstoles: Sergio García

• xBuyer Team: Fabía Orellana

+¿Cómo ver la Kings League EN VIVO?

La liga de fútbol 7 se transmitirá, EN VIVO y EN DIRECTO, a través del canal de Twitch de la competición.

+Fecha y Hora de la Jornada 6 de la Kings League

La Jornada 6 de la Kings League se disputará este domingo 12 de febrero desde el siguiente horario en los respectivos países:

España: 16.00 horas

Argentina: 12.00 horas

Chile: 12.00 horas

Brasil: 12.00 horas

Uruguay: 12.00 horas

Paraguay: 12.00 horas

Bolivia: 11.00 horas

Colombia: 10.00 horas

Ecuador: 10.00 horas

México: 09.00 horas

Estados Unidos: 07.00 horas PT / 10.00 horas ET

Los partidos se disputarán de corrido, uno detrás del otro, en el orden mencionado en esta publicación.