Cada cierto tiempo PlayStation le entrega a sus fanáticos la posibilidad de disfrutar de ofertas en su tienda, la cual se extiende a centenares de juegos y complementos para ellos, los cuales pueden aprovechar con un valor bastante más asequible que el precio original de los títulos.

En este caso las Ofertas de Pascuas han llegado a la PlayStation Store, donde rápidamente destaca el primer descuento dentro de la tienda para Dead Space Remake, que se puede encontrar con una rebaja del 20% en su edición Digital Deluxe. Además, The Last of Us Part I de PS5 también aparece listado, con un descuento del 29%.

No obstante, hay algunas gangas más importantes, como el descuento del 80%/70% en el NBA 2K23 para PS4 y PS5, respectivamente, o la rebaja de un 70%/60% en el FIFA 23, con el mismo criterio. También podemos encontrar una rebaja de mitad de precio en el Horizon Forbidden West de PS4 y de un 60% en Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Las ofertas de Pascuas cuentan con más de 2300 elementos con rebajas dentro de la PlayStation Store, y estarán disponibles hasta el miércoles 12 de abril, cuando se actualizarán y serán reemplazadas por otra alineación de juegos y complementos en ofertas. Puedes echarle un vistazo aquí.