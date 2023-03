Como cada mes, los usuarios activos del servicio PlayStation Plus tendrán nuevos beneficios en las consolas de PlayStation. Y ese beneficio será aún más juegos gratuitos que estarán disponibles con sólo tener una suscripción activa de PS Plus Deluxe y Extra.

La alineación de juegos disponibles durante marzo 2023 incluye franquicias notables como Street Fighter, Uncharted, Final Fantasy o Life is Strange, así como entregas novedosas del nivel de Tchia, Ghostwire: Tokyo o Immortals Fenyx Rising, todos estos títulos los podrás disfrutar sin costo adicional con sólo tener la suscripción de los niveles Deluxe y Extra de PlayStation Plus.

El catálogo está compuesto por 14 juegos en total que se añadirán el próximo 21 de marzo. La alineación completa de nuevos juegos para PS Plus es la siguiente:

• Dragon Ball Z: Kakarot

• Final Fantasy Type-0 HD

• Ghostwire: Tokyo

• Haven

• Immortals Fenyx Rising

• Life is Strange 2

• Life is Strange: True Colors

• Neo: The World Ends with You

• Rage 2

• Street Fighter V Champion Edition

• Tchia

• Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

• Uncharted: Legacy of Thieves Collection

• Untitled Goose Game

Además, los miembros de PS Plus Premium podrán disfrutar de tres nuevos títulos clásicos de consolas antiguas. Hablamos de Ridge Racer Type 4 (PS1), Ape Escape 2 (PS1) y Syphon Filter: Dark Mirror (PSP).