Cómo participar en la Copa Chica de Pokémon GO

Muchos Entrenadores se quejaban de que los torneos de Pokémon GO eran demasiado enfocados en aquellos jugadores que pasan muchas horas en el juego y son sumamente minuciosos a la hora de entrenar a sus Pokémon. Es por ello que tenemos una nueva copa en la que, prácticamente, sucede todo lo contrario.

Hoy dio inicio la Temporada 5 de la Liga Combates GO en Pokémon GO, y con ella llegó el primer torneo de la temporada: la Copa Chica. Esta copa consiste en que los Entrenadores únicamente podrán utilizar Pokémon que no hayan evolucionado.

�� Los Pokémon deben poder evolucionar y no deben haber evolucionado ni una sola vez.

�� El límite de PC es 500.



• Utilizar Pokémon que aún no hayan evolucionado, pero que tengan la posibilidad de hacerlo.

• Máximo de 500 PC para el Pokémon a utilizar.

Esta Copa estará disponible en Pokémon GO del 9 al 16 de noviembre para todos los Entrenadores que deseen participar de la competencia.

La Copa Chica será la primera de las Copas que habrá en la Temporada 5 de la Liga Combates GO dentro del juego, con la Copa Kanto y Copa Captura en el futuro cercano para lo que resta del mes.

