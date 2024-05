César Farías fue campeón de la LigaPro en 2022 y tras su aparatosa salida en 2023, ahora vuelve a sonar para regresar al país, a uno de los equipos más importantes del torneo, Emelec. El DT venezolano se quedó sin trabajo en Colombia, tras su paso por América de Cali.

En diálogo con Blu Radio, César Farías confirmó lo que viene siendo un secreto a voces, sus contactos con Emelec: “Me llamó Nacional de Quito. Me llamó Barcelona SC, hace tres semanas a través de José Chamorro. Y ayer, no puedo decir la persona, pero me llamaron por Emelec“, afirmó en diálogo con Blu Radio.

Emelec analiza un cambio de DT, tras revelarse que con Hernán Torres tiene contrato hasta mitad de temporada con la posibilidad de ampliar hasta finales de año, pero solo hay un acuerdo de palabra. El DT colombiano tampoco vería con malos ojos cambiar de club.

Hernán Torres no ha tenido los mejores resultados en esta temporada con Emelec, donde se le exigía tener al equipo peleando la primera etapa. Ahora el ‘Bombillo’ es sexto con 17 puntos a 6 del primer lugar de la tabla de posiciones que es Aucas.

La posible llegada de César Farías a Emelec se definiría en los próximos días. Desde el club aún tendrían una conversación pendiente con Hernán Torres para determinar los pasos a seguir. El DT colombiano también tiene opciones para regresar a dirigir a su país.

Los números de César Farías en la LigaPro

En el fútbol ecuatoriano como entrenador de Aucas, César Farías dirigió un total de 45 partidos, entre todas las competencias. El DT ganó 23 encuentros, empató 12 y apenas perdió 10. En 2022 ante Barcelona SC llevó a su equipo al máximo logro de su historia al coronarlo campeón del fútbol ecuatoriano.

Hernán Torres dejaría Emelec por uno de estos equipos

El DT de Emelec también analiza dejar el club azul a mitad de temporada, no solo es decisión de la directiva. El entrenador no ha podido plasmar su idea en el equipo eléctrico y tiene como clubes interesados para seguir su carrera a América de Cali y Deportivo Cali.