En los últimos días ha estado apareciendo nuevo material de Resident Evil 4 Remake, la reversión del clásico de terror de Capcom. Falta poco para que llegue a todas las plataformas, y los jugadores de PC ya pueden fijarse en los requisitos mínimos y recomendados, para saber si lo corren sin problemas. A continuación te los dejamos en detalle:

Resident Evil 4 Remake - Requisitos mínimos en PC

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits.

• SO: Windows 10 (64 bit)

• Procesador: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

• Memoria: 8 GB de RAM

• Gráficos: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM

• DirectX: Versión 12

• Red: Conexión de banda ancha a Internet

• Rendimiento estimado (con prioridad al rendimiento): 1080p/60 fps.

Resident Evil 4 Remake - Requisitos recomendados en PC

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits.

• SO: Windows 10 (64 bit)

• Procesador: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

• Memoria: 16 GB de RAM

• Gráficos: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

• DirectX: Versión 12

• Red: Conexión de banda ancha a Internet

• Rendimiento estimado: 1080p/60 fps

Cuándo sale Resident Evil 4 Remake y en qué plataformas

Resident Evil 4 estará disponible el 24 de marzo del 2023 para PS4, PS5, Xbox Series X|S, y PC a través de Steam. Tendrá una mejora gratuita entre las versiones de PS4 y PS5, y ya se puede preordenar en todas las plataformas.