Este domingo se disputa la Jornada 10 de la Kings League, una fecha clave ya que sólo quedará una fecha de la temporada regular al terminar la jornada, previo a los Playoffs y el Final Four de esta primera edición de la liga de fútbol 7 creada por Gerard Piqué.

Muchos equipos se lo juegan todo por ingresar a los Playoffs en esta jornada y vamos repasando lo que sucede partido a partido en la Kings League:

El Barrio 1-2 XBuyer Team

El primer partido de la jornada fue muy entretenido, con un choque de estilos bastante claro, ya que El Barrio es un equipo que controla bien el balón y XBuyer Team prefiere el juego directo, y eso se vio en gran parte del desarrollo del partido. El primer gol llegó para El Barrio, con una notable jugada de Beguer. Sin embargo, en el 1v1 de la Carta de la Liga, el XBuyer Team empató con un gol de Poch.

El segundo tiempo siguió con la misma tónica, y sólo rompió el desarrollo un trallazo notable de Poch que se clavó en el ángulo superior derecho del arco defendido por José Juan, lo cual le dio la ventaja al equipo de los Buyer. El Arma Secreta de El Barrio era una Sanción de Jugador, pero el XBuyer Team la robó, lo cual le permitió aguantar la ventaja hasta el final.

Próximo partido Saiyans FC vs Jijantes FC...

Partidos de la Jornada 10 de la Kings League

• El Barrio vs xBUYER Team

• Saiyans FC vs Jijantes FC

• Kunisports vs 1K FC

• Aniquiladores FC vs Porcinos FC

• Ultimate Móstoles vs PIO FC

• Los Troncos FC vs Rayo de Barcelona