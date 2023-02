Ya llevamos unos cuantos meses desde que PlayStation decidió cambiar la forma en la que funciona su servicio de suscripción PS Plus. Desde entonces, los tres niveles (Essential, Extra y Premium) han permitido a los miembros disfrutar de diferentes beneficios.

Lógicamente, mientras mayor sea el nivel de la suscripción, mejores serán los premios, y es por ello que los miembros de los niveles Extra & Premium pueden acceder a un catálogo adicional de juegos gratuitos. Este catálogo contará con nuevos títulos en los próximos días, los cuales ya se han filtrado.

La reconocida cuenta de Bilibili-Kun confirmó los que serán los nuevos títulos gratuitos de PS Plus Extra & Deluxe, donde destaca Horizon Forbidden West, un exclusivo de PlayStation que está considerado como uno de los mejores títulos lanzados por la compañía.

Además, se aprecian clásicos como Borderlands 3, Resident Evil 7 y títulos algo más recientes como Scarlet Nexus y Tekken 7, que formarán parte de la nueva alineación.

Juegos de PS Plus Extra & Premium

• Ace Combat 7: Skies Unknown

• Borderlands 3

• Earth Defense Force 5

• Horizon Forbidden West

• I am Setsuna

• Lost Sphear

• Oninaki

• Outriders

• Resident Evil 7: Biohazard

• Scarlet Nexus

• Tekken 7

• The Forgotten City

Además se sumarían los siguientes juegos de consolas previas como títulos de PS Classic:

Juegos de PS Classic

• Destroy All Humans!

• Harvest Moon: Back to Nature

• The Legend of Dragoon

• Wild Arms 2

Todos estos juegos llegarían al servicio a partir del próximo 21 de febrero.