AHORA, Fulham vs Arsenal en vivo y en directo se enfrentan vía ESPN y Star Plus por la fecha 27 de la Premier League 2022/2023. Chocando este domingo 12 de marzo, el partido se desarrollará desde las 9:00 AM en el Craven Cottage.

Buscando mantenerse en la cima de la Premier League, y ya conociendo el resultado que habrá obtenido el Manchester City, Arsenal va por un triunfo ante Fulham. Chocando en condición de visita, el cotejo se podría presentar complicado, pero el técnico Mikel Arteta confía en sus jugadores para sacar adelante el enfrentamiento.

Por el lado de Fulham, el cuadro inglés llega con ciertas irregularidades. Buscando sumar de a tres para mantener intactas sus opciones de meterse a un torneo internacional, el cuadro local tiene actualmente 39 unidades y está en la séptima casilla, por eso buscará ganar para tratar de alcanzar al quinto puesto: Liverpool con 42 puntos.

Fulham vs Arsenal: marcador en vivo y resultado en directo

Fulham vs Arsenal: horario en Perú

Chocando este domingo 12 de marzo por la fecha 27 de la Premier League, Fulham recibe a Arsenal en el Craven Cottage. Dispuestos a enfrentarse desde las 9:00 AM, el partido podría definir el futuro de alguno de los dos clubes.

Fulham vs Arsenal: transmisión en Perú

Enfrentándose en el Craven Cottage por la fecha 27 de la Premier League, el partido entre Fulham y Arsenal se podrá vivir en vivo y en directo vía ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir todos los goles, jugadas importantes y el resumen completo por Bolavip.pe.

Fulham vs Arsenal: probables alineaciones

Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Reed, Lukic, Willian, Solomon; Pereira, Mitrovic

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Partey, Fábio Vieira; Saka, Trossard, Martinelli