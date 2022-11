Pareciendo que sería un gol con una gran cantidad de goles, Bayern Múnich y Hertha Berlin dieron un verdadero partidazo. Jugando por la fecha 13 de la Bundesliga, el visitante anotó un rápido 3-0, pero el local siguió con dos goles más para terminar la primera mitad con un emocionante 3-2 a favor de los 'Bávaros'.

Empezando con los goles, Jamal Musiala se hizo presente y anotó el 1-0 para Bayern Múnich a los doce minutos del primer tiempo. Siendo vital también el delantero Eric Maxim Choupo-Moting, el atacante marcó un doblete a los 37' y 38' de la mitad inicial.

Haciendo parecer que Bayern Múnich se llevaría fácilmente los tres puntos en el Olímpico de Berlín, Hertha Berlín reaccionó y descontó rápidamente en cinco minutos. Con tantos de Dodi Lukebakio a los 40 de la mitad inicial y un penal de Davie Selke sobre los 45', los locales le ponían suspenso al marcador.

No cambiando el resultado en el segundo tiempo, Bayern Múnich se llevó un importante triunfo por 3-2 ante Hertha Berlin. Obteniéndolo en condición de visitante, el cuadro 'Bávaro' es líder momentáneo de la Bundesliga a la espera del cotejo de Unión Berlin, que juega este domingo ante Bayer Leverkusen.

PREVIA

El Bayern de Múnich puede ascender a la cima de la tabla de la Bundesliga, aunque solo sea por 24 horas, si logra un resultado positivo en la visita al Hertha de Berlín el sábado 4 de noviembre desde las (9:30 AM - HORA PERUANA). Mientras tanto, los anfitriones buscan evitar una sexta derrota consecutiva contra los actuales campeones.

De hecho, como es el caso de la mayoría de los equipos alemanes, enfrentarse al Bayern no ha sido un partido agradable para el Hertha en las últimas temporadas, ya que venció a los bávaros por última vez en septiembre de 2018. Dado que Die Alte Dame ha estado luchando rutinariamente contra el descenso mientras que el Bayern ha extendido su racha de títulos ganados durante ese período de tiempo, quizás no sea sorprendente que hayan tenido problemas para competir cuando se enfrentaron directamente a ellos.

Bayern, mientras tanto, viajará sin Bouna Sarr mientras continúa su rehabilitación de un problema de rótula, mientras que es poco probable que Manuel Neuer, Thomas Muller, Leroy Sane y Lucas Hernández estén en riesgo después de sufrir lesiones recientes con la Copa del Mundo que se avecina a finales de este mes. Jamal Musiala, Alphonso Davies y Serge Gnabry podrían regresar al once inicial después de haber aparecido desde el banquillo contra el Inter a mitad de semana, con Choupo-Moting conservando su lugar en el ataque como una justa recompensa por su reciente racha prolífica frente a la portería.

Parece que Hertha no podrá contar con Stevan Jovetic el sábado, después de que el exdelantero del Manchester City se retirara durante la primera mitad de la derrota del pasado fin de semana en Bremen debido a una lesión en la cadera. Se espera que Rune Jarstein, Jessic Ngankam, Marton Dardai, Kelian Nsona y Linus Gechter también se pierdan, y es probable que Schwarz refuerce la sala de máquinas de su lado al traer a Jean-Paul Boetius ahora que el jugador de 28 años se ha recuperado completamente de la extirpación de un tumor testicular.

POSIBLES ALINEACIONES - HERTHA BERLÍN VS. BAYERN MÚNICH:

XI HERTHA BERLÍN: Christensen; Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt; Tousart, Boetius, Serdar; Lukebakio, Kanga, Richter.

XI BAYERN MÚNICH: Ulrich; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Mane; Choupo-Moting.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL HERTHA BERLÍN VS. BAYERN MÚNICH?

De local estará jugando el Hertha Berlín frente al Bayern Múnich en el 'Estadio Olímpico de Berlín'. Este sábado 5 de noviembre a las (9:30 AM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 13 de la Bundesliga 2022-23.

