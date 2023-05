AHORA: Bayern Múnich vs RB Leipzig en vivo vía ESPN y en online vía Star Plus con transmisión desde el Allianz Arena por la fecha 33 de la Bundesliga

HOY, Bayern Múnich vs RB Leipzig juegan en vivo vía ESPN y online por Star Plus con transmisión en directo desde Allianz Arena, chocan este sábado 20 de mayo desde las 11:30 AM por la fecha 33 de la Bundesliga.

Con seis puntos por disputarse, y solo uno de diferencia entre el primero y el segundo, la Bundesliga entra en su recta final. Jugando este sábado Bayern Múnich, que es líder, tiene que vencer sí o sí al RB Leipzig.

Estando en la cima con 68 puntos, Bayern Múnich tiene que ganar a RB Leipzig, tercero, y esperar a que Borussia Dortmund no gane el domingo para coronarse campeón; de no ser así todo se define en la siguiente fecha.

Por su parte, RB Leipzig pelea por quedarse con un cupo para Champions League. Al estar tercero con 60 puntos lo tiene fijo, pero en estas dos fechas restantes podría sufrir el golpe de FC Union Berlin, cuarto con 59, o Friburgo, quinto con 59.

MARCADOR EN VIVO Y RESULTADO EN DIRECTO

HORARIO DEL PARTIDO EN DIRECTO PARA PERÚ

Chocando en el Allianz Arena, Bayern Múnich y RB Leipzig se miden por la fecha 33 de la Bundesliga. Jugando este sábado 20 de mayo, el partido va desde las 11:30 AM.

CANALES DE TRANSMISIÓN EN VIVO PARA PERÚ

Chocando este sábado 20 de mayo por la fecha 33 de la Bundesliga, Bayern Múnich y RB Leipzig juegan en vivo por ESPN y online por Star Plus con transmisión en directo desde el Allianz Arena.

BAYERN MÚNICH VS RB LEIPZIG: PROBABLES ALINEACIONES

Bayern Múnich: Y. Sommer; N. Mazraoui, B. Pavard, M. de Ligt, J. Cancelo; J. Kimmich, L. Sané, K. Coman; T. Müller, J. Musiala, S. Gnabry

RB Leipzig: J. Blaswich; M. Simakan, L. Klostermann, W. Orban, B. Henrichs; K. Laimer, A. Haidara, D. Szobosziai, E. Forsberg; T. Werner, C. Nkunku