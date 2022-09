Chelsea se enfrenta a Red Bull Salzburg en el Grupo E de la UEFA Champions League de este miércoles 14 de septiembre, y 'los Blues' buscan ganar el primer partido de Graham Potter a cargo del club, después de la salida sorpresiva del alemán, Thomas Tuchel. Mientras tanto, Salzburgo registró un respetable empate 1-1 contra el AC Milan la semana pasada como local, demostrando ser un buen equipo.

Ha sido una semana tumultuosa para el Chelsea, que decidió despedir a Thomas Tuchel después de su derrota por 1-0 ante el Dinamo Zagreb el martes pasado, antes de reemplazarlo poco más de 24 horas después con el ex entrenador de Brighton & Hove Albion, Graham Potter en un contrato de cinco años. Por eso la presión está por el lado de los dueños de casa, quienes desean hacer las cosas bien desde un comienzo.

El RB Salzburgo, por su parte, compite en la fase de grupos de la Liga de Campeones por cuarta campaña consecutiva, habiendo llegado a la fase eliminatoria por primera vez la temporada pasada. A pesar de ser humillado 8-2 en el global por el Bayern de Múnich en la etapa de octavos de final, el grupo Red Bull ha apoyado a Matthias Jaissle como su entrenador en jefe, y el jugador de 34 años también espera ayudar a Salzburgo a levantar un décimo título consecutivo de la Bundesliga austriaca al final de la campaña actual.

Chelsea permanecerá sin el mediocampista clave N'Golo Kante, cuya lesión en el tendón de la corva podría dejarlo fuera de acción hasta después del parón internacional. Salzburgo, mientras tanto, tiene una serie de problemas de lesiones, espera por: Maximilian Wober, Oumar Solet, Kamil Piatkowski, Bryan Okoh, Mamady Diambou, Ousmane Diakite, Samson Tijani, Luka Sucic, Justin Omoregie y Sekou Koita quienes pueden quedar fuera del viaje a Londres.

POSIBLES ALINEACIONES CHELSEA VS. RB SALZBURG:

XI CHELSEA: Maignan; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

XI RB SALZBURG: Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Misic; Moharrami, Ljubicic, Ademi, Ivanusec, Orsic; Petkovic.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL CHELSEA VS. RB SALZBURG?

Chelsea jugará como local en 'Stamford Bridge' vs. RB Salzburg desde las (2:00 PM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 2 de la UEFA Champions League del Grupo E.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE CHELSEA VS. RB SALZBURG?

Argelia TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Xtra

Angola SuperSport Variety, DStv Now

Anguila Flow Sports App, Flowsports.co

Antigua y Barbuda Flow Sports App, Flowsports.co

Argentina Star+, ESPN3 Argentina

Armenia Vivaro.tv

Aruba Flow Sports App, Flowsports.co

Australia Stan Sport

Austria Servus TV, DAZN, servustv.com, Sky Sport Austria 2, Sky Sport Austria 1

Bahamas Flowsports.co, Flow Sports App

Bahréin beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Bangladésh SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD

Barbados Flow Sports App, Flowsports.co

Bélgica Pickx+ Sports 5

Benín SuperSport Variety

Bermudas Flow Sports App, Flowsports.co

Bután Sony LIV

Bolivia Star+, FOX Sports 2 Cono Sur

Bosnia-Herzegovina Arena Sport 1, Moja TV

Botsuana DStv Now, SuperSport Variety

Brasil HBO Max

Islas Vírgenes Británicas Flowsports.co, Flow Sports App

Brunei beIN Sports 3 Thailand, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Connect

Burkina Faso SuperSport Variety, DStv Now

Burundi DStv Now, SuperSport Variety

Camboya beIN Sports Connect, beIN Sports 3 Thailand

Camerún SuperSport Variety, DStv Now

Canadá DAZN

Cape Verde SuperSport Variety, DStv Now

Islas Caimán Flow Sports App, Flowsports.co

República Centroafricana SuperSport Variety

Chad TOD, DStv Now, beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport Variety

Chile Star+

China PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia Star+, FOX Sports 2 Cono Sur

Comoras SuperSport Variety

Congo SuperSport Variety, DStv Now

RD del Congo SuperSport Variety

Costa Rica Star+

Cote D'Ivoire SuperSport Variety, DStv Now

Croacia Arena Sport 5 Croatia

Chipre Cytavision on the Go, Cytavision Sports 5

República Checa Premier Sport 2

Dinamarca Viaplay Denmark

Yibuti DStv Now, beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT, TOD, SuperSport Variety

Dominica Flowsports.co, Flow Sports App

República Dominicana Star+

Ecuador Star+, FOX Sports 2 Cono Sur

Egipto beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT, TOD

El Salvador Star+

Guinea Ecuatorial DStv Now, SuperSport Variety

Eritrea SuperSport Variety, DStv Now

Estonia Viaplay Estonia

Etiopía SuperSport Variety, DStv Now

Finlandia C More Suomi

Francia beIN Sports MAX 5, beIN SPORTS CONNECT, Free

Gabón SuperSport Variety, DStv Now

Gambia SuperSport Variety, DStv Now

Georgia Adjarasport TV

Alemania DAZN, Servus TV, DAZN2

Ghana SuperSport Variety, DStv Now

Grecia Cosmote Sport 7 HD

Granada Flowsports.co, Flow Sports App

Guatemala Star+

Guinea DStv Now, SuperSport Variety

Guinea-Bissau DStv Now, SuperSport Variety

Honduras Star+

Hong Kong beIN Sports 4 Hong Kong, beIN Sports Connect Hong Kong

Islandia Viaplay Iceland

India SONY TEN 1 HD, SONY TEN 1, Sony LIV, JioTV

Indonesia Vidio

Irán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Xtra, TOD

Iraq beIN Sports Xtra, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Irlanda BT Sport 3, BTSport.com, TalkSport Radio UK, BT Sport App, LiveScore App

Italia SKY Go Italia, Sky Sport 256, NOW TV, Sky Sport Football, Mediaset Infinity

Jamaica Flow Sports App, Flowsports.co

Jordania TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Xtra

Kenia SuperSport Variety, DStv Now

Kosovo ArtMotion

Kuwait beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports Xtra

Laos beIN Sports 3 Thailand, beIN Sports Connect

Letonia Viaplay Latvia

Líbano beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports Xtra

Lesoto DStv Now, SuperSport Variety

Liberia SuperSport Variety, DStv Now

Libia TOD, beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT

Lituania Viaplay Lithuania

Luxemburgo Pickx+ Sports 5

Madagascar SuperSport Variety, DStv Now

Malaui SuperSport Variety, DStv Now

Malasia beIN Sports Connect Malaysia

Maldivas SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD, Sony LIV

Malí SuperSport Variety, DStv Now

Malta TSN3 Malta, GO TV Anywhere

Mauritania DStv Now, beIN SPORTS CONNECT, TOD, SuperSport Variety, beIN Sports Xtra

Mauricio DStv Now, SuperSport Variety

Mayotte SuperSport Variety

México HBO Max

Montserrat Flowsports.co, Flow Sports App

Marruecos beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports Xtra

Mozambique SuperSport Variety, DStv Now

Namibia DStv Now, SuperSport Variety

Nepal Sony LIV, SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD

Países Bajos Ziggo Sport Racing

Nueva Zelanda Spark Sport

Nicaragua Star+

Níger SuperSport Variety, DStv Now

Nigeria SuperSport Variety

North Macedonia MaxTV Go

Noruega TV 2 Play, TV2 Sport

Omán beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Pakistán Sony LIV, SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD

Palestinian Territory beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Panamá Star+, Flow Sports App, Flowsports.co

Paraguay FOX Sports 2 Cono Sur, Star+

Perú FOX Sports 2 Cono Sur, Star+

Polonia Polsat Sport Premium 4

Portugal Eleven Sports 5 Portugal

Qatar beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports Xtra

Reunion SuperSport Variety

Rusia matchtv.ru, Sportbox.ru, Матч! Футбол 3

Ruanda SuperSport Variety

Saint Helena SuperSport Variety

Saint Kitts y Nevis Flowsports.co, Flow Sports App

Santa Lucía Flowsports.co, Flow Sports App

San Vicente / Granadinas Flow Sports App, Flowsports.co

Sao Tome And Principe SuperSport Variety

Arabia Saudita TOD, beIN SPORTS CONNECT

Senegal DStv Now, SuperSport Variety

Serbia Arena Sport 2 Serbia

Seychelles Flow Sports App, Flowsports.co, DStv Now, SuperSport Variety

Sierra Leona DStv Now, SuperSport Variety

Singapur beIN Sports Connect Singapore

Eslovaquia Premier Sport 2

Somalia SuperSport Variety, beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Sur África SuperSport Variety 3, MáXimo 360, DStv App

Sudán del Sur DStv Now, TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Xtra

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 7

Sri Lanka Sony LIV, SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD

Sudán DStv Now, SuperSport Variety, beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports Xtra

Suazilandia SuperSport Variety, DStv Now

Suecia C More Sweden

Suiza Blue Sport

Siria beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Taiwan eltaott.tv

Tanzania DStv Now, SuperSport Variety

Tailandia beIN Sports Connect, beIN Sports 3 Thailand

Togo SuperSport Variety, DStv Now

Trinidad y Tobago Flow Sports App, Flowsports.co

Túnez beIN Sports Xtra, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Turquía Exxen

Islas Turcas y Caicos Flow Sports App, Flowsports.co

Uganda DStv Now, SuperSport Variety

Ucrania MEGOGO Football 5

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Reino Unido BT Sport 3, LiveScore App, TalkSport Radio UK, BTSport.com, BT Sport App

Estados Unidos Paramount+, VIX+

Uruguay Star+, FOX Sports 2 Cono Sur

Venezuela FOX Sports 2 Cono Sur, Star+

Vietnam FPT Play

Yemen TOD, beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT

Zambia SuperSport Variety

Zimbabue SuperSport Variety, DStv Now